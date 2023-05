Giagnoni in azzurro Un premio alla forma

E’ stato convocato nuovamente in nazionale handbike, a conferma della competitività confermata anche nelle ultime uscite. E dopo il quindicesimo posto colto due giorni fa, oggi Christian Giagnoni punta a migliorare ulteriormente. Il palcoscenico, del resto, è quello dei primi della classe: l’atleta di Montemurlo rappresenta l’Italia nella categoria "MH4", nella seconda tappa della Coppa del Mondo di paraciclismo che sta svolgendosi ad Ostenda, in Belgio. Una competizione alla quale stanno prendendo parte i migliori atleti della disciplina, a livello globale. E che rientra nella dimensione internazionale sulla quale Giagnoni sta lavorando da tempo: dopo aver monopolizzato il Giro d’Italia dal 2016 al 2021 (fatta eccezione per l’edizione del 2020, annullata a causa della pandemia) l’ex-capitano dell’Hockey Prato ha deciso di alzare ulteriormente l’asticella.