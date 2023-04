Giagnoni festeggia con due podii E si prepara alla Coppa del mondo

Una duplice medaglia colta in una competizione di respiro internazionale, con un’altra sfida alle porte. Momento positivo per Christian Giagnoni, reduce dalle convocazioni in Nazionale handbike e dalla "Due giorni del mare di Massa". In quest’ultima rassegna l’atleta montemurlese si è piazzato secondo nella specialità in linea e terzo nella cronometro, lasciando alle spalle concorrenti di livello europeo. E ora è in Friuli Venezia Giulia, dove a Maniago (Pordenone) prenderà il via la Coppa del Mondo di Paraciclismo, che vede ai nastri di partenza oltre quattrocento agonisti. Giagnoni punta in alto. "Sono soddisfatto degli ultimi risultati e mi sto allenando molto - ha detto togliendosi qualche sassolino dalla scarpa a margine della mancata partecipazione alla Maratonina - Prato mi ha dato tanto in passato, ma per continuare ad inseguire i miei sogni ho bisogno di un minimo supporto in chiave economica. E non sempre l’ho purtroppo ottenuto. Non penso di partecipare ad altre manifestazioni in città, almeno per adesso".