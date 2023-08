Giacomo Grassi allenerà l'Under 20 di Pallanuoto: Obiettivo Mondiali in Portogallo

Solo poche settimane fa aveva guidato il Setterosa Under 17 al quarto posto agli Europei in Turchia, mancando di un niente la medaglia di bronzo. Un percorso positivo, al termine del quale la sua conferma tra i ranghi federali appariva scontata. E così sarà: Giacomo Grassi continuerà ad essere uno dei tecnici di punta della FIN, per quanto riguarda la pallanuoto femminile.

Proprio nei giorni scorsi, il tecnico pratese ha già ripreso ad allenare, diramando le convocazioni per il collegiale dell’Under 20 femminile, in vista dei Mondiali portoghesi. Le giovani pallanuotiste convocate stanno allenandosi ad Avezzano, dove rimarranno sino al 29 agosto. Un periodo che servirà per affinare gli automatismi di gioco e per individuare le atlete più in forma, da chiamare per la rassegna mondiale che si disputerà dell’8 al 15 settembre a Coimbra.

Potrebbe essere l’occasione per vincere una medaglia. Anche se la federazione, a Grassi, chiede in primis di preparare le giovani agoniste al futuro debutto nel Setterosa delle "grandi".