Gemignani a centrocampo Per la difesa Demoleon

Vanno avanti i movimenti, finalmente, in casa Prato. Il mercato si è improvvisamente dato una grande accelerata in entrata. Ieri è arrivato anche un rinforzo per la zona mediana del campo ed è infatti stato tesserato il centrocampista Daniel Gemignani (foto a sinistra), classe 1994, nato a Lucca e cresciuto calcisticamente nel Viareggio dove ha disputato due stagioni in Lega Pro con 16 presenze ed un gol fra il 2012 e il 2014. La sua carriera è proseguita poi l’anno successivo a Barletta prima e Savona poi, sempre in Lega Pro con 11 presenze totali. Poi due anni a Pontedera sempre in terza serie, con 57 presenze. Dal 2017, il passaggio in serie D prima con il Como (7 presenze) e poi al Ghivizzano (15 presenze) nella stessa stagione. L’anno dopo, il trasferimento al San Donato Tavarnelle (54 presenze e 3 gol) con cessione nel mercato invernale 2020 al Gavorrano (10 presenze e 2 gol). Dall’estate 2020, due stagioni alla Sanremese (sempre in D) con 63 presenze e il piazzamento nei play off (2 presenze per lui nelle post season conquistate con i liguri). Prima di arrivare al Prato, ha indossato la maglia dell’Adriese per 29 volte, sempre in serie D.

A centrocampo va registrata anche la conferma di Isuf Cela (foto a destra), che nello scorso campionato ha giocato quasi 2.000 minuti con il Prato, totalizzando 31 presenze e segnando 6 gol. Il giocatore, classe 1996, di nazionalità albanese, è nato calcisticamente nelle giovanili del Prato, dove tra l’altro ha esordito in Lega Pro nella stagione 20162017 totalizzando 10 presenze. Cela ha collezionato anche 121 presenze nel campionato di serie D, realizzando 13 reti con le maglie di San Donato Tavarnelle, Poggibonsi, Follonica Gavorrano, Team Altamura e Aquila Montevarchi, dove nella stagione 2020-2021 ha ottenuto la promozione in Lega Pro.

Il terzo rinforzo arriva nel reparto difensivo ed è il francese classe 2004, Olivier Demoleon. Ha giocato nella stagione 2019-2020 con il Bretigny, nel 20202021 nel Park View Football Academy, in Sunderland (Inghilterra), e nel 20212022 ha partecipato al campionato francese Division 1 nelle fila dell’AS Les Marsouins. Nella passata stagione è infine approdato nel campionato di serie D indossando la maglia del Matera.

