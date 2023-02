Galcianese ko col Marginone Coiano Santa Lucia in forma

Non riesce l’impresa di fermare la capolista alla Galcianese nel campionato di Promozione femminile. Il Marginone espugna infatti per 3-0 il Conti e si avvicina sempre più alla matematica certezza di vincere il torneo. La prima della classe mantiene sei punti di vantaggio sul Coiano Santa Lucia Prato Social Club, a sua volta vincente 2-0 sul terreno di gioco della Sangiovannese. Tre punti pesanti per le biancazzurre perché consentono di blindare la seconda piazza, tenere a distanza la Massese, terza, e lasciare accesa una flebile speranza di potere ancora lottare per la vetta. Tornando alla Galcianese il ko lascia le laniere in settima piazza in classifica con la speranza di potere ancora agganciare la Sangiovannese che ha un vantaggio di +4 sulle biancazzurre. Questi invece gli altri risultati di giornata: il Limite e Capraia passeggia 8-0 sul Trebesto, mentre la Massese vince lo scontro ad alta quota col Castelnuovo Garfagnana battuto 4-0. Infine la goleada della Polisportiva Monteserra col 6-0ai danni del San Paolino Caritas.