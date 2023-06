Futura, una pioggia di medaglie Per Christian Bresci è d’oro

Medaglie e piazzamenti di vertice, colti in una kermesse di rilievo regionale. Momento certamente positivo per la Futura, con i nuotatori e le nuotatrici più giovani del lotto (quelli della categoria "esordienti A") capaci di ben figurare nel corso della "Seconda prova distanze lunghe" di Livorno. La copertina è certamente per Christian Bresci, visto che è riuscito a salire sul gradino più alto del podio nei 400 misti (e si è quindi aggiudicato la medaglia del metallo più pregiato). Ottime però anche le prestazioni di Pascal Branda e Niccolò Barni nei 1500 stile, i quali si sono aggiudicati rispettivamente una medaglia d’argento e una di bronzo. Restando in tema "top ten", Leonardo Giusti si è piazzato ottavo, sempre nei 1500. Alla trasferta livornese hanno poi preso parte con buoni riscontri anche Duccio Vaiani, Samuel Bochicchio, Vittorio Lanubile, Luca Dondini, Alessia Mazzoni, Mariachiara Armenti, Iole Rindi e Vittoria Gestri.

G.F.