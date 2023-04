Futura, pioggia d’oro a Massarosa

La prima prova estiva di nuoto si è chiusa nei giorni scorsi. Una rassegna svoltasi a Massarosa, dedicata alle categorie "esordienti A" ed "esordienti B", che ha visto scendere in vasca anche i nuotatori e le nuotatrici della Futura. Con risultati apprezzabili, considerando come i tesserati del sodalizio pratese abbiano a conti fatti fatto incetta di medaglie. Sono saliti sul gradino più alto del podio Giovanni Fambrini nei 50 stile, Christian Bresci nei 200 farfalla e nei 100 dorso, Alessia Mazzoni nei 200 farfalla (argento poi nei 100 stile) Luca Dondini nei 200 rana e Pascal Branda nei 100 stile (oltre ad un argento nei 200 farfalla). Hanno poi agguantato l’argento Margherita Naldi nei 50 stile ed Emma Rose Bertini nei 100 misti (oltre ad un bronzo nei 100 rana). Medaglie di bronzo poi per Leonardo Giusti nei 400 stile, Niccolò Barni nei 200 farfalla e nei 100 stile, Iole Rindi nei 100 dorso e nei 100 stile ed Alberto Paoli nei 200 rana. Hanno poi preso parte alla trasferta con buoni riscontri anche Duccio Vaiani, Achille Campani, Vittorio Lanubile, Jacopo Mosconi, Vittoria Gestri, Mariachiara Armenti, Alessandro Tasselli, Samuel Bochicchio, Maria Francesca Di Perna, Dalia Parretti, Edoardo Perillo Marcone. Gli agonisti del sodalizio presieduto da Roberto Di Carlo sono quindi pronti a riprendere gli allenamenti in vista delle prossime sfide, visto che la stagione è ormai entrata nel vivo e l’obiettivo resta quello di incrementare ulteriormente il medagliere.

E proprio pochi giorni fa è stata calendarizzata la nuova edizione della manifestazione della Futura: il "Trofeo Città di Prato" prenderà il via per la sesta volta fra poco meno di due mesi. La kermesse che in passato ha visto gareggiare atleti di livello nazionale si terrà alla Colzi – Martini di via Roma: inizierà il prossimo 20 maggio per chiudersi il giorno successivo. E a questo punto, il conto alla rovescia può già iniziare.

Giovanni Fiorentino