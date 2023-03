Futura, Magni sbanca a Livorno Bene per Vannini e Procaccini

Il campionato regionale di nuoto in vasca corta è andato in scena a Livorno: nella piscina "La Bastia" del capoluogo labronico si sono confrontanti i migliori nuotatori della Toscana. E la Futura può tracciarne un bilancio positivo, alla luce delle medaglie conquistate dai nuotatori pratesi che hanno spinto il club al diciottesimo posto nella classifica delle società, con 147 punti. La copertina è per Gabriele Magni, che si conferma fra i più competitivi della regione: il ventunenne portacolori del sodalizio presieduto da Roberto Di Carlo è salito sul gradino più alto del podio nei 200 dorso fra i "senior", agguantando il bronzo sia nei 200 stile che nei 400 stile. Ottime le prestazioni di Filippo Vannini (primo nei 50 stile della categoria "ragazzi") e di Giovanni Nazzareno Procaccini (terzo nei 100 rana e nei 50 stile). Da segnalare il piazzamento del diciannovenne Marco Nuti, settimo negli 800 stile fra i "cadetti". Alla kermesse hanno preso parte Ettore Neri e Lapo Gori, con buoni riscontri.

G.F.