Futura brilla in Francia: Minak, oro mondiale

Oggi si chiuderanno i campionati mondiali di nuoto artistico, per una competizione che sta svolgendosi in Francia. Ma Prato è già salita sul tetto del mondo: merito di Gabriele Minak, laureatosi campione mondiale nel "solo maschile" della propria categoria agonistica. Il giovane atleta, in forza alla Futura, è salito sul gradino più alto del podio a Montpellier, mettendosi alle spalle tutti gli altri partecipanti. Va poi detto che non si tratta dell’unico rappresentante del club pratese: della spedizione fa parte anche la sincronetta montemurlese Ginevra Marchetti, convocata insieme a Minak dal responsabile tecnico della Nazionale Patrizia Giallombardo. Per l’Italia potrebbe poi arrivare qualche altra medaglia, in linea teoria. Per la Futura, in ogni caso, è già tempo di festeggiare: il presidente Roberto Di Carlo non ha nascosto l’entusiasmo. "Super applauso e immensi complimenti a Gabriele e ai suoi tecnici, che hanno permesso di portare un po’ del suo successo a casa nostra – le sue parole – abbiamo i brividi per la prestazione di Gabriele".

Giovanni Fiorentino