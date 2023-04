Futura, arrivano ancora sorrisi Buoni risultati in vasca a Riccione

Nei giorni scorsi a Riccione si è svolto il campionato italiano di nuoto sincronizzato della categoria ragazze. Una manifestazione che come di consueto ha portato a sfidarsi le migliori società sportive d’Italia. E la Futura ha chiuso la kermesse al decimo posto, grazie alle prestazioni evidenziate dalle proprie tesserate. Il miglior risultato è forse arrivato nel doppio, con il tandem composto da Margherita Tempestini e Amanda Rossi capace di conquistare la quinta posizione. Buona anche la performance del duo formato da Anna Padelli ed Azzurra Santoro, con le due giovani agoniste piazzatesi trentaseiesime. Alla massima rassegna nazionale hanno preso parte per il sodalizio pratese anche Amira N’Sairi, Emma Tilli, Guia Boncompagni, Olivia Prosperi, Beatrice Bloise, Julia Iervolino, Viola Torracchi, Leonora Mazzoli e Gaia Bonanni, ottenendo buoni riscontri negli obbligatori. Le sincronette del club presieduto da Roberto Di Carlo hanno quindi ripreso gli allenamenti, in vista della fase culminante della stagione.