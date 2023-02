Futsal Prato, tre gol allo scadere Ed è vittoria contro il Sant’Agata

Succede tutto nel finale di gara. A tre minuti dal termine il Sant’Agata schiera il portiere di movimento e trova il pareggio (3-3) ma nell’ultimo minuto di gioco l’Italgronda Futsal Prato segna tre gol e al suono della sirena si impone per 6-3. E’ la seconda vittoria consecutiva per gli uomini di Zudetich che grazie a questi tre punti e alla contemporanea sconfitta della Mattagnanese sul campo del Bologna 1909, si portano ad una sola lunghezza dal quinto posto in classifica occupato dai mugellani dell’ex tecnico Pullerà. Sul campo dei bolognesi le reti del successo sono messe a segno da Montorzi ed El Gallaf, autori entrambi di una doppietta, oltre che da D’Amico e Pecchioli. Questa la formazione schierata da Zudetich: Laino, Masini, Di Maso, Patetta, Gambino, El Gallaf, De Stefano, Balestri, Pecchioli, Montorzi (foto), D’Amico, Di Maria. Gli altri risultati della diciottesima giornata: Sangiovannese-Aposa 7-2, Vigor Fucecchio-Bordighera 4-1, Arpi Nova Campi Bisenzio-Real Casalgrandese 3-3, Atlante Grosseto-Futsal Pontedera 3-5, Bologna 1909-Mattagnanese 3-2, Olimpia Regium-Balca Poggese 6-0. La classifica: Olimpia Regium Reggio Emilia 51 punti; Bologna 1909 44; Sangiovannese 43; Atlante Grosseto 42; Mattagnanese 30; Italgronda Futsal Prato 29; Futsal Pontedera 27; Balca Poggese 20; Arpi Nova e Vigor Fucecchio 18; Sant’Agata 17; Real Casalgrandese 14; Aposa 10; Bordighera 0.

M. M.