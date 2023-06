Fra le pratesi resta solo il Cf 2001 Semifinale con il Firenze Ovest

Fra le squadre pratesi resta in corsa solo il Casale Fattoria 2001 nel memorial Longo, manifestazione promossa dal Poggio a Caiano e riservata alla categoria Esordienti A. Il Cf 2001 nei quarti di finale si impone nettamente col punteggio di 3-0 sul Meridien e strappa il pass per la semifinale dove affronterà il Firenze Ovest. I gigliati hanno superato il turno ai rigori battendo 6-5 l’Arezzo Academy, che deve così dire addio alle speranze di conquistare il titolo. Addio al sogno della coppa anche per i padroni di casa del Poggio a Caiano sconfitti di misura dal Capostrada Belvedere. Al Martini finisce 1-0 per i pistoiesi, con gol decisivo di Matacena. Gli arancioni in semifinale sfideranno un’altra pistoiese, l’Olimpia Quarrata che ha battuto di misura 1-0 il Viaccia. Le semifinali sono in programma domenica, mentre le finali per il primo e il terzo posto sono fissate per domenica 25 giugno, sempre al Martini.