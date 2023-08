Filice in azzurro ai Mondiali di Arti Marziali: La Tbl Comeana "va" in Portogallo

Nelle prossime settimane, il Portogallo ospiterà i campionati mondiali di arti marziali orientali. E a rappresentare la provincia pratese con la maglia della Nazionale ci sarà Maicol Filice. L’atleta da anni in forza al Tbl Comeana è infatti stato convocato nelle scorse ore per il campionato del mondo WAKO alla luce dei risultati colti nel corso della stagione. La massima rassegna intercontinentale si terrà a Albufeira e prenderà il via il prossimo 18 ottobre e si chiuderà il 26 ottobre successivo. Filice sta già allenandosi in vista dell’appuntamento, visto che dovrà sfidare i migliori combattenti del mondo.

"Come al solito, cercheremo di mettercela tutta per onorare la nostra bandiera e regalare un combattimento avvincente agli spettatori – ha commentato Federico Mattei, dirigente del Tbl Comeana – sarà dura allenarsi per tutto il mese in corso, ma il programma sarà comunque quello di sempre: lavorare a testa bassa e con impegno, senza passi indietro".