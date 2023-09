Prato, 30 settembre 2023 – Tutta la squadra dei 29 Martiri di Figline in festa per Piero Pacini, che ha conquistato l'Ultra Trail del Monte Bianco. Un' impresa di questo tipo doveva essere assolutamente festeggiata perché non è cosa per tutti riuscire a essere ammesso alla competizione e soprattutto terminare la terribile Ultra Trail del Monte Bianco.

La gara che attraversa Italia, Svizzera e Francia è lunga 171 Km con oltre 10.000 mt di dislivello ed è diventata la gara di Trail più mitica e prestigiosa al mondo. In poco più di 40 ore Piero Pacini ha portato a termine la gara e la squadra ASD 29 martiri di Figline ha voluto tributare il giusto omaggio a questo campione. La serata si è tinta anche di solidarietà quando è stato consegnato alla ETS regalami un sorriso, intervenuta per realizzare il servizio fotografico, un generoso contributo liberale.