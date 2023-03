Falteri trascina la Zenith Tre punti d’oro nel sacco

Castiglionese

0

Zenith Prato

1

CASTIGLIONESE: Tegli, Viciani, Zucchini, Talladira, Giorgi, Menci R., Redi, Sekseni, Falomi, Borghesi, Berneschi. A disp.: Chiodini, Bassini, Luconi, Amato, Capogna, Pincini, Steccato, Tacchini, Nero. All.: Fani.

ZENITH PRATO: Brunelli, Bagni, Chiavacci, Parenti, Falteri, Safina, Gori, Braccesi, Saccenti, Gonfiantini, Rosi. A disp.: Pellegrini, Mitcul, Maiolino, Silva Reis, Diffini, Castiello, Mari, . All.: Settesoldi.

Arbitro: Cremone di Pisa.

Reti: 32’ Falteri.

Colpaccio della Zenith Prato, che si impone sul campo della Castiglionese e si avvicina nettamente alle primissime posizioni del girone B di Eccellenza, raggiungendo quota 44 punti. Basta un gol di Falteri ai bluamaranto per portare a casa i tre punti da questa delicatissima trasferta. Ma andiamo con ordine. Al 20’ subito un episodio dubbio in area di rigore locale, con fallo mano di un difensore non ravvisato dall’ arbitro, che lascia proseguire tra le potreste ospiti. Al 32’ arriva però al primo affondo il vantaggio dei pratesi: rosi serve Falteri che in piena area lascia partire un missile di sinistro imparabile per Tegli. Il primo tempo è tutto qui. Si va al riposo con la Zenith Prato in vantaggio di una rete. Nella ripresa ci si attende una reazione dei padroni di casa, ma è ancora la squadra di Settesoldi a rendersi pericolosa per prima: cross di Safina per Saccenti, che appostato sul secondo palo mastica la conclusione e spara a lato da buona posizione. Al 50’ anche Brunelli si sporca i guanti per deviare in angolo un tiro-cross di Gonfiantini. Al 74’ ci prova anche Redi per la Castiglionese, ma trova sulla sua strada la sagoma di Bagni. L’ultimo brivido del match arriva all’89’, quando Parenti salva sulla linea sulla conclusione destinata all’1-1 di Capogna, regalando quindi la vittoria ai suoi compagni.

L. M.