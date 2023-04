Falsettini regala sicurezza a tutti Diallo non segna ma che giocata

FALSETTINI 7,5 Almeno tre interventi significativi per difendere il risultato. Una sicurezza. APRILI 7 Gioca in un ruolo non suo, ma lo fa alla grande, con concentrazione e precisione. COLOMBINI 7 Scontro fisico importante con Mokulu, ma gli concede solo le briciole. E guida bene il pacchetto difensivo. NIZZOLI 6,5 Speriamo che l’infortunio non sia niente di grave. Buona gara, attenta. Dal 75’ PETRONELLI 6 Entra con la giusta determinazione.

CELA 7,5 Ancora a bersaglio grosso, sbocca il risultato. E poi tanta quantità.

DEL ROSSO 6 Si vede poco ma fa l’essenziale. E sbaglia di rado. Dal 72’ SOLDANI s.v. Dal 79’ RENZI 7 Entra e fa quel che gli riesce meglio: segna di prepotenza il gol del 2-0.

TROVADE 6,5 Cuce e ricama in mediana. Propizia il gol della sicurezza biancazzurra con una gran bordata.

NICOLI 7 Mezzo punto in più per l’assist fornito a Cela. Dall’87’ BA s.v.

CICCONE 6 Un po’ troppo nervoso e a tratti fuori dal gioco. MOBILIO 6 Non è ancora al top ed è pienamente giustificato dopo i tanti infortuni. Qualche guizzo però è da applausi. Dal 75’ SCIANNAMÈ 6 Entra nel finale per gestire con calma la situazione

DIALLO 6,5 Gli manca il gol, ma sull’1-0 del Prato il velo per smarcare Cela vale da solo il prezzo del biglietto.

All. BRANDO 6,5 Servivano i tre punti. Non importava tanto il come, anche se la prestazione dei suoi è stata più che buona.