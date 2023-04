Faggi domina a Le Pavoniere Ok anche Bigiarini e Bessi

Oltre 200 giocatori sono scesi in campo al Golf Le Pavoniere nel fine settimana che ha preceduto il ponte per la festività della Liberazione. Il weekend si è aperto con il Trofeo in Crociera col Sorriso giunto alla settima edizione. Ha vinto Alessio Faggi autore di un giro in 76 colpi. In prima categoria Jacopo Bigiarini (38) ha vinto l’avvincente testa a testa con gli avversari superando di misura Corrado Ricetti (37) mentre Sergio Legrenzi (36) ha completato il podio.

In seconda Andrea Bessi (39) ha staccato gli avversari Daniele Cappellini e Alessandro Bertini appaiati a quota 36. Domenica 23 aprile Alfredo Falvo ha vinto il 4° Premium Golf Tour American Express grazie a un giro in 73 colpi, uno solamente oltre il par. Pierluigi Lay (37), Gianni Dringoli (39) e Maurizio Torri (44) si sono imposti nelle tre categorie nette precedendo rispettivamente Chao Zhong Zhang (37), Sergio Redeghieri (38) e Fang Wang (43). Premio speciale quale miglior lady a Patrizia Meoni (36).

Andrea Ronchi