Etruria, grande show all’interregionale

Tre medaglie del metallo più pregiato e una d’argento, in una competizione di livello nazionale. Nei giorni scorsi è andato in scena a Fano il campionato interregionale "gold" di trampolino elastico, che ha visto la partecipazione delle migliori giovani ginnaste della disciplina. Si trattava in buona sostanza della prima gara della stagione, perlomeno a certi livelli. E le atlete dell’Etruria, allenate dai tecnici Anatoly Titov (foto) e Maria Poddubnaya, hanno monopolizzato il medagliere fornendo prestazioni decisamente incoraggianti anche in chiave prospettiva. Maria Chiara Simoni, all’esordio nella categoria "junior J1", è salita sul gradino più alto del podio con un punteggio di 79,370. Idem dicesi per Rebecca Vannucchi Alonso fra le "allieve 2", che dopo il titolo conquistato nel 2022 si è ripetuta con 84,430 punti. Oro anche per Viola Giusti, prima a quota 80,820 fra le "allieve A1". Piazzamento di prestigio infine anche per Cloe Mariottini.