Etruria, Castiglionesi doppio oro

L’obiettivo del club era quello di dare il 110%, trattandosi dell’ultimo appuntamento agonistico prima della sosta per l’estate. E alla luce dei riscontri ottenuti, il traguardo sembra esser stato raggiunto: due medaglie ed una serie di piazzamenti incoraggianti, in una kermesse di respiro nazionale. Questi i risultati colti dall’Etruria, per quanto riguarda la ginnastica ritmica, colti al termine della manifestazione "Ginnastica in Festa" svoltasi in Romagna.

La copertina è per la giovanissima Rebecca Castiglionesi, capace di salire due volte sul gradino più alto del podio nella categoria "allieve 1 LD": prima da sola alla palla, poi nell’esercizio di squadra insieme ad Olivia Ricciarini. Medaglia di bronzo fra le "allieve 4 LE" poi per Vittoria Jacoppini, con Ricciarini quarta fra le "allieve 3 LD". Alla trasferta di Rimini hanno infine partecipato con buone prestazioni anche Asia Banci, Anna Luchetti e Serena Fioretti.

Giovanni Fiorentino