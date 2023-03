Gli e-sport, fra intrattenimento e disciplina sportiva

Foto Regalami un sorriso

Prato, 14 marzo 2023 – Incontro sugli e-sports promosso dall'Associazione Panathlon International di Prato, nell'auditorium dell'istituto scolastico Gramsci-Keynes a Prato, moderata da Roberto Baldi e presentata da Francesco Panzera è stata l'occasione per approfondire, alla luce dell'apertura olimpica ai giochi elettronici, quale sia il confine tra disciplina sportiva e gioco di intrattenimento.

Dopo i saluti dell'amministrazione comunale da parte del vicesindaco Simone Faggi e delle altre autorità presenti e dal presidente del Panathlon pratese Riccardo Tempestini, il segretario nazionale della Feder E-Sport, Maurizio Miazga, in una appassionata e chiara esposizione ha ben illustrato alla platea gremita dagli studenti del Liceo Scientifico Sportivo, le caratteristiche peculiari di queste nuove discipline olimpiche, non nascondendo i problemi legati ad un eccessivo utilizzo di questi. L'intervento di Nicola Armentano, delegato allo Sport per la città metropolitana di Firenze è stato il contraltare alle precedenti tesi, andando ad esaltare soprattutto la bellezza ed i profumi dell'attività sportiva all'aperto ed in compagnia. Successivo intervento dello psichiatra Dott. Giuseppe Cardamone, direttore UFC Salute Mentale adulti ASl Toscana Centro, che ha messo in guardia dalle dipendenze che possono nascere dai videogiochi. Equilibrata esposizione da parte del Dott. Luca Aiazzi, nazionale di canottaggio e_sport, che ha caldamente consigliato di prendere da entrambe le attività il meglio ed integrarle tra di loro. Servizio fotografico a cura della Ets Regalami un sorriso