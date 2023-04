Emozioni premiate nella Gold La Silver Cup va all’Atletico 2011

Disputata la terza e ultima giornata della fase a gironi della Coppa di Lega di calcio a 5 promossa dell’Msp che ha suddiviso fra Gold, Silver e Bronze le squadre iscritte al campionato amatoriale. Si parte dalla competizione Gold, dove si assiste a un arrivo a pari merito fra tre squadre: Emozioni, Sodinims e Figline Galceti, a quota 6 punti. Decisiva risulta la differenza reti che premia l’Emozioni, davanti a Sodinims e Figline Galceti. Cruciale l’ultima giornata, dove l’Emozioni vince nello scontro col Sodinims, mentre il Figline Galceti batte 9-6 il fanalino di coda Atletico Coiano ma per un gol di troppo subìto non riesce ad agguantare la seconda posizione. Nel girone B, tutto facile per l’Herta Vernello che vince il raggruppamento a punteggio pieno. La prima della classe si assicura il primato nell’ultimo turno, battendo 6-3 il Castellina. Terzo posto per l’Sos Acque vincente 9-6 sul Carmignano Galli. Passando alla Silver Cup, il girone A è vinto dall’Atletico 2011 davanti ai Tiger of Ibiza, mentre il gruppo B premia il Maracanà Futsal Prato per la migliore differenza reti sul Restivo.