Ecco la Coppa Sportivi di Bagnolo Partecipano 196 atleti juniores

Ha fatto il pieno l’edizione numero 53 della Coppa Sportivi di Bagnolo organizzata dalla Seanese Corse e dal Comitato locale, in programma domenica pomeriggio a Montemurlo. Alla classica che vanta un albo d’oro illustre (ultimo vincitore nel 2022 Luca Amadio della Unipolglass di Cesenatico) sono infatti iscritti 196 juniores, quattro in meno rispetto al numero massimo consentito. Una gara che sarà la rivincita del Campionato Regionale svoltosi domenica a Indicatore di Arezzo e vinto da Edoardo Cipollini. La corsa prevede come al solito il ritrovo al circolo Gelli in via Montalese mentre la partenza alle 14 e l’arrivo, saranno su via Labriola dove c’è la statua che ricorda il campione Aldo Bini. Il percorso della Coppa Sportivi di Bagnolo prevede 12 giri pianeggianti di un circuito di km 7,600 lungo la zona industriale Bagnolo-Montemurlo-Oste-Bagnolo, cui seguiranno tre giri di km 8,300 con la salita della Rocca. In tutto saranno 116 i chilometri da compiere.

Antonio Mannori