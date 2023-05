Ecco il "Vintage volley" La new entry debutta in C

Da settembre la pallavolo pratese maschile avrà due squadre in serie C. A fianco della seconda squadra del Volley Prato, quella con più giovani (i big sono in serie B), ci sarà anche la new entry Vintage Volley People. La società laniera che finora si era specializzata nel settore giovanile, ha deciso di ampliare il progetto e di acquisire il titolo sportivo di serie C. Alla guida della prima squadra ci sarà Andrea Francesconi, tecnico di assoluto valore, con alle spalle una vita trascorsa nel volley professionistico. Oltre alla massima serie regionale, il Vintage allestirà anche la Prima Divisione, l’Under 19 e l’Under 17. In via di definizione i quadri tecnici e la conferma del coach Mauro Moscardi. La società sta anche lavorando per ampliare il proprio raggio d’azione, includendo nel proprio progetto pallavolistico i ragazzi più piccoli, attraverso la creazione di nuove squadre Under 15 e Under 13. Chi non resta al Vintage è invece il coach Pietro D’Onofrio, che lascia dopo due stagioni. "A lui va un ringraziamento speciale – spiegano dal Vintage Volley -. Ha saputo trasmettere ai ragazzi e alla società grande passione e dedizione per questo sport". Infine l’accordo col Cgfs, al quale verrà lasciata l’esclusività nella promozione e divulgazione della pallavolo nelle scuole primarie della città.