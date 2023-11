Eccellenza. La Zenith non riesce a ingranare. Pesante sconfitta col River Pieve

River Pieve

3

Zenith Prato

1

RIVER PIEVE: Biggeri, Ramacciotti, Filippi, Penco, Di Giulio, Lunardi, Bachini, Cecchini, Canessa, El Hadoui, Tocci. A disp.: Tozzini, Magera, Dinucci, Fruzzetti, Rocco, Babboni, Byaze, Bosi, Satti. All. Fanani.

ZENITH PRATO: Brunelli, Kouassi, Cela, Luka, Ciravegna, Lunghi, Saccenti, Casini, Gonfiantini, Chiaramonti, Rosi. A disp.: Pellegrini, Diffini, Buscema, Castiello, Macchi, Moretti, Bucciantini, Braccesi. All. Settesoldi.

Arbitro: Danesi di Pistoia.

Reti: 32’ Lunardi, 36’ Cecchini, 81’ Braccesi, 92’ Magera.

Note: 65’ espulso Lunghi.

Domenica amara per la Zenith Prato, che incassa un pesante 3-1 sul campo del River Pieve e rimane inchiodata a quota 13 punti nel girone A di Eccellenza, dovendo adesso guardarsi le spalle in ottica play out. Partita avara di emozioni nel primo tempo. Il primo sussulto corrisponde al vantaggio dei padroni di casa al 32’: sugli sviluppi di un calcio angolo Lunardi, tutto solo in area piccola, ha gioco facile nell’infilare l’1-0. Passano appena quattro minuti e ancora su un cross di Bachini stavolta è Canessa a tentare l’inzuccata, pronta respinta di Brunelli, ma il più veloce ad avventarsi sulla sfera vagante è Cecchini, che infila il 2-0. Due mazzate che rischiano di stendere i bluamaranto, incapaci di rendersi pericolosi nella prima frazione di gara e decisamente tramortiti dal doppio svantaggio. Si va comunque al riposo con il River Pieve avanti di due reti. Nella ripresa la gara si mette ancora di più in salita per la formazione allenata da Simone Settesoldi: al 65’ Lunghi rimedia il rosso diretto per delle scorrettezze nei confronti di un avversario e lascia i suoi in inferiorità numerica nel momento di maggior bisogno. La Zenith Prato non si perde d’animo e riesce, incredibilmente, anche a riaprire la partita all’81’ al termine di una mischia furibonda in area di rigore dove Braccesi è il più lesto di tutti ad avventarsi sul pallone e a metterlo alle spalle dell’incolpevole Biggeri. Due minuti più tardi, annusato il pericolo, il River Pieve cerca di archiviare la pratica e sfiora il 3-1 con Canessa, che scatta sul filo del fuorigioco e in diagonale colpisce il palo esterno. Al 90’ sono i pratesi a sfiorare il colpaccio con la girata di Cela che sfiora il palo. In pieno recupero ancora Canessa in contropiede arriva a tu per tu con Brunelli, fenomenale nella prima respinta, ma impotente sul successivo tap-in di Magera, che sigla il definitivo 3-1 e regala una preziosa vittoria ai padroni di casa.

Leonardo Montaleni