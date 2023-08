Eccellenza Girone impegnativo per la Zenith

Due gironi particolarmente impegnativi, perlomeno sulla carta. Ma proprio per questo la carica motivazionale non dovrebbe mancare, con l’obiettivo comune di disputare una stagione di livello. Questo è quanto si prospetta per le tre formazioni pratesi impegnate fra Eccellenza e Promozione, con la composizione dei raggruppamenti che è stata resa nota proprio ieri.

Partendo dall’Eccellenza, la Zenith è stata inserita nel gruppo A: se la vedrà con Castelfiorentino United, Cuoiopelli, Fratres Perignano, Geotermica, Lanciotto Campi Bisenzio, Massese, Montespertoli, Polisportiva Camaiore, Ponte Buggianese, Pro Livorno Sorgenti, River Pieve, Sporting Cecina, Tuttocuoio e Valdinievole Montecatini. Il club, che proprio nelle scorse ore ha ufficializzato l’arrivo del difensore classe 2005 Tommaso Bucciantini (in prestito dal Prato) punta a confermarsi ai vertici, dopo l’entusiasmante cavalcata della scorsa annata agonistica chiusasi ai playoff.

Il cammino degli uomini di mister Simone Settesoldi dovrebbe iniziare il prossimo 3 settembre in trasferta contro la Fortis Juventus, per il primo turno di Coppa Italia (con ritorno fissato a Prato per il 13 settembre). Fra i due impegni dovrebbe concretizzarsi l’esordio in campionato, il 10 settembre.

Scendendo in Promozione, Maliseti Seano e Viaccia sono invece state inserite nel girone A. Un raggruppamento da diciassette formazioni, che vede il Viareggio e la Larcianese (sulla carta) come candidate più credibili al successo finale. Occhio però alla Lampo Meridien guidata dal pratese Federico Montagnolo. A completare il lotto, ci saranno Settimello, Alleanza Giovanile, Casalguidi, Castelnuovo Garfagnana, Monsummano, Luco, Lunigiana Pontremolese, Pietrasanta, Pieve Fosciana, San Piero a Sieve, Real Cerretese e San Marco Avenza.

Le due società pratesi vengono da due stagioni differenti: il Viaccia ha confermato in panchina Luigi Ambrosio, artefice della salvezza conquistata all’ultimo tuffo e in rimonta, mentre il Maliseti ha deciso di chiudere l’"era Fabbri" richiamando al timone Piero Carovani.

Il campionato dovrebbe iniziare domenica 17 settembre, ma ad aprire le danze sarà anche quest’anno l’ormai tradizionale derby di Coppa Italia: andata il 3 settembre prossimo a Maliseti, ritorno dieci giorni dopo a Viaccia.

