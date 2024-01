Eccellenza e Promozione. Zenith punta i playoff. Maliseti, fame di punti

Iniziare il nuovo anno con il piede giusto, tenendo d’occhio i rispettivi obiettivi. E’ così che Zenith, Viaccia e Maliseti Seano affronteranno la prima giornata di campionato del 2024, con fischio d’inizio fissato per le 14,30 di oggi. Partendo dall’Eccellenza, dove la Zenith Prato se la vedrà a Campi contro la Lanciotto per un match valido per la diciassettesima giornata. Tornando a casa con i tre punti, gli uomini di Simone Settesoldi (attualmente settimi nel girone A) hanno la possibilità di avvicinarsi ulteriormente alle zone nobili della classifica, anche considerando che il terzo posto occupato dal Fratres Perignano dista solamente due lunghezze. E a motivare ulteriormente il gruppo dovrà contribuire anche la volontà di riscattare la battuta d’arresto rimediata all’andata. Interessante anche il programma del diciottesimo turno di Promozione, con le due formazioni pratesi chiamate a dare un segnale. Impegno sulla carta decisamente più agevole per il Viaccia, che riceverà la visita del Pieve Fosciana fanalino di coda del girone A. Tomberli e compagni hanno quindi un match-point da sfruttare ad ogni costo (come del resto già fatto all’andata, considerando il 3-0 finale) per continuare a disputare un torneo tranquillo. Una vittoria potrebbe anzi aprire prospettive ancor più interessanti, visto che la zona playoff è lontana solo cinque punti per il momento.

Situazione diversa quella che sta invece vivendo il Maliseti: il club, in piena crisi tecnica, langue al penultimo posto della graduatoria. Ci sono ancora tutte le premesse per salvarsi, ma sarà necessario togliere al più presto quello zero dalla casella "vittorie in campionato". E riuscirci in casa contro il Monsummano garantirebbe anche una buona iniezione di autostima, da spendere anche nelle prossime uscite per invertire la rotta.