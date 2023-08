Eccellenza e Promozione: ecco i calendari Zenith, partenza nella tana del Camaiore

Partenza subito in salita per la Zenith Prato nel girone A di Eccellenza. Sono finalmente stati pubblicati i calendari ufficiali da parte della Figc Toscana e la società bluamaranto, il prossimo 10 settembre, nella prima domenica di campionato, dovrà subito fare i conti con una trasferta delicata sul campo della Polisportiva Camaiore Calcio. Il debutto casalingo degli uomini di Simone Settesoldi è previsto per il 17 settembre, al "Chiavacci" contro un ben più abbordabile (almeno sulla carta) Lanciotto Calcio. In realtà le prime domeniche saranno comunque interlocutorie e serviranno probabilmente per capire il reale valore della formazione pratese in un girone non semplice. Dopo il Lanciotto, infatti, la Zenith Prato andrà a far visita al Fucecchio, poi sfiderà in casa il Castelfiorentino e poi andrà a giocare col Pontebuggianese. Non certo squadre materasso, ma nemmeno (Camaiore a parte) le squadre più accreditate del girone. Verranno dopo le sfide sulla carta molto impegnative, il 15 ottobre per esempio in casa del Tuttocuoio, o la settimana successiva fra le mura amiche contro la Pro Livorno Sorgenti. Il girone di andata si chiuderà il 17 dicembre, in casa per i bluamaranto, che ospiteranno la Geotermica. Dopo la sosta natalizia di due settimane, il 7 gennaio, inizierà il girone di ritorno. Si giocherà fino al 28 aprile la regular season, poi spazio ad eventuali play off, che la Zenith Prato conta di raggiungere anche in questa stagione.

Per quanto riguarda invece il girone A di Promozione, subito in trasferta Maliseti Seano e Viaccia, che il 17 settembre affronteranno rispettivamente Intercomunale Monsummano e Pieve Fosciana per andare a caccia dei primi punti pesanti in ottica salvezza. Le prime gare casalinghe, la settimana successiva, vedranno il Maliseti di mister Carovani ospitare il Pieve Fosciana, mentre il Viaccia dovrà vedersela fra le mura amiche col San Piero a Sieve. In un campionato con squadre dispari il Viaccia riposerà all’11esima giornata, il 12 novembre all’andata e il 10 marzo al ritorno (in quella giornata gli amaranto sfideranno il Castelnuovo Garfagnana), mentre il Maliseti si fermerà alla 13esima giornata, il 26 novembre all’andata e il 7 aprile al ritorno.(i cugini pratesi in quella giornata sfideranno il Casalguidi). Pubblicati anche i calendari della Juniores regionale di merito, con impegnate Maliseti Seano e Zenith Prato. Sabato 9 settembre i bluamaranto ospiteranno il San Giuliano, mentre il Maliseti andrà sul campo del Firenze Ovest. Tutti questi campionati osserveranno due settimane di pausa tra fine marzo e inizio aprile per la Pasqua e per il torneo delle rappresentative regionali. Per visualizzare nel dettaglio i calendari basta inquadrare il Qr code della pagina.