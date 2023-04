E’ una sosta piena di pathos Castiglione non deve vincere

Reduce dalla vittoria sofferta sulla pista di Forte dei Marmi della Focacceria Orlando Versilia, l’Hockey Prato questo weekend resterà a guardare le avversarie. I biancazzurri infatti osservano l’ultimo turno di riposo prima dello sprint finale nel campionato maschile di serie B di hockey su pista. I biancazzurri avranno così i riflettori puntati sul match dell’inseguitrice, l’Hockey Club Castiglione che nella pista amica ospiterà domani alle 18 proprio l’Hockey Forte. I lanieri hanno tre punti di vantaggio in classifica e quindi auspicano in un passo falso di Castiglione, che consentirebbe di arrivare allo scontro diretto per il primato con la possibilità di giocare con due risultati su tre a disposizione. Forte dei Marmi è però il fanalino di coda del raggruppamento e finora non ha brillato. Sempre domani alle 18 in pista anche la Rotellistica Camaiore che ospita il Pumas Ancora Viareggio, e alle 19.30 il Centro Giovani Calciatori ospita a Viareggio l’Hockey Roller Grosseto.