È il Maliseti a trionfare Ecco tutti i risultati

E’ il Maliseti Seano di mister Ruini a trionfare nel campionato Allievi B provinciale. Gli amaranto si impongono 2-1 al Faggi della Pietà 2004 e staccano a cinque lunghezze gli inseguitori del Prato Nord, che invece a sorpresa non vanno oltre il pari per 2-2 sul terreno di gioco della Virtus Comeana. Agli amaranto sarebbe bastato anche un pari al Faggi, e invece Cangeri trascina la prima della classe, vanificando la rete locale di Giannelli. Eppure il match più complicato sembrava essere proprio quello del Maliseti Seano che affrontava la terza forza del torneo, che solo nel finale di stagione era uscita dai giochi per il titolo. Il campo ha però detto l’esatto contrario: la capolista ha vinto lo scontro diretto, mentre il Prato Nord nonostante la doppietta di Rossetti, si è fatto fermare dalla Virtus trascinata dai due gol di Niccolai.

L’ultima giornata ha riservato sorprese anche per la quarta in classifica, il Montemurlo Jolly, battuto 3-0 a sorpresa dal Coiano Santa Lucia Prato Social Club che ha vissuto una stagione in chiaroscuro, chiudendo terzultima. Nell’ultima giornata però i biancazzurri si sono tolti la soddisfazione di centrare i tre punti con i gol di D’Andrea, Minniti e Signori.

Questi gli altri risultati dell’ultima giornata degli Allievi B provinciali. Il Tobbiana batte 3-1 al Becheroni La Querce, mentre il Mezzana cade al Parrocchiale 2-5 contro la Galcianese. La Valbisenzio Academy, infine, supera 4-1 il Chiesanuova con la doppietta di Napolitano e i gol di Belgiglio e Lascialfari. Questa la rosa dei campioni: Cianfano, Lutzu, Della Vecchia, Victor, Osmenaj, Daly, Vitiello, Fletaratu, Piombanti, Wilson, Pittalis, Barcali, Cangeri, Pemaj, Bartolini, Jaballah, Verzicco, Faggi, Dervishi, Burki, Ghinea, Tronci, Prota, Gaggioli, Valli. All. Ruini.