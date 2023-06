Due secondi posti per la scuola calcio

Doppia medaglia d’argento per la scuola calcio del Prato nei tornei primaverili. Si parte dall’Under 11 che chiude seconda nella Coppa Toccafondi, arrivando dietro

i padroni di casa della Sestese e davanti a Tau Calcio e Montemurlo (Giovanni Biagioli è stato premiato come miglior centrocampista della manifestazione). Argento anche alla Bernino Summer Cup di Poggibonsi per la truppa Under 11 guidata da Tozzi. Eliminazione ai quarti

di finale infine per l’Under 13 nell’ambito del torneo internazionale Arretium Cup disputato ad Arezzo. Dopo avere superato il girone composto da Bologna, Pisa

e Rosina, e avere battuto l’Academy Arezzo, i biancazzurri si sono fermati

al cospetto del Cesena. L’altro gruppo del 2010, invece, si è imposto 1-0 sul San Donato Tavarnelle, centrando la semifinale del Soffici di Poggio a Caiano per Esordienti.