Dragons, niente B diretta Restano ancora i playoff

Niente promozione diretta in serie B per la Sibe Gruppo AF. I Dragons vengono battuti per 95-83 da Spezia nello scontro diretto ai piani alti e restano bloccati a quota 38 punti, fuori dalle prime quattro posizioni, ma con i playoff comunque ancora da giocare, così come l’ultima giornata di regular season contro Olimpia Legnaia per ottenere la miglior posizione possibile. Ma torniamo alla sfida giocata sul parquet di La Spezia. I padroni di casa partono fortissimo, La Sibe cerca di restare agganciata: il divario si aggira sui 10 punti al termine del primo quarto. Nel secondo quarto Spezia dilaga e arriva anche al +24: solo sul finale Prato riesce a ricucire fino a un -14. Al rientro in campo dagli spogliatoi i Dragons che arrivano fino a -2: Salvadori prova la tripla che avrebbe potuto portare avanti i pratesi, ma la dea bendata volta le spalle ai Dragons. Nell’ultimo quarto Spezia congela la partita e ottiene la promozione diretta. "Gli equilibri sono cambiati col mercato – commenta coach Marco Pinelli –. A gennaio abbiamo scelto di non toccare l’organico. Le prime quattro squadre, e non solo, si sono invece rinforzate. Abbiamo comunque fatto la miglior stagione della storia Dragons". Il tabellino pratese: Manfredini 3, Sangermano ne, Danesi 11, Magni 10, Staino 5, Navicelli 2, Ndoye ne, Smecca 12, Salvadori 17, Forti ne, Mascagni 23, Pinelli ne. All. Pinelli M. L.M.