Dragons, l’under 19 alle final six regionali

Un altro traguardo per le giovanili Dragons. Ancora una squadra alle final six regionali. Dopo l’Under 18 Gold 201920 campione di Toscana, dopo l’Under 20 qualificata alle final four da prima imbattuta nella stagione 2021 (poi non disputate causa Covid), dopo la vittoria del titolo regionale con l’Under 20 Movind nella passata stagione, quest’anno sarà la volta dell’Under 19 sempre targato Movind. In campo i Dragons del futuro, nati dal 2004 al 2007, saranno protagonisti in questo weekend delle finali regionali nella splendida cornice dell’Argentario. Diretta delle partite sulla pagina Facebook ASD Argentario Basket. Ecco i convocati a disposizione di coach Marco Gabbiani, dei suoi assistenti Marco Pinelli, Marco e Filippo Calzolari e del preparatore fisico Elia Parretti: Fabian Herciu, Alessandro Fantini, Matteo Marzico, Alessio Torrini, Ilimane Ndoye, Leonardo Barlotti, Gianni Barani, Gianmarco Gualchierotti, Eulario Meti, Lorenzo Forti, Gianmarco Pinelli, Matteo Chiti, Filippo Rosati, Luca Sangermano, Lapo Settesoldi, Niccolò Capanni.

Non solo giovanili. Domani, infatti, la prima squadra dei Dragons, targata Sibe Gruppo Af, inizierà i play off di serie C Gold. Alle 18 l’appuntamento è alle Toscanini con gara 1 nel confronto di semifinale con Mens Sana Siena. Partire col piede giusto sarebbe fondamentale per continuare a sognare la promozione in serie B. "Sarà una serie molto intensa: abbiamo rispetto e stima della Mens Sana Siena. Ci siamo allenati al meglio con intensità, seppur incompleti. Gara 1 di una serie playoff è sempre di grande importanza e significato – commenta coach Marco Pinelli - . La spinta del pubblico sarà molto importante. Da parte nostra occorrerà una gara di intensità e concentrazione. A un anno dalla storica semifinale con Montecatini i Dragons eguagliano un altro record, centrando la seconda semifinale consecutiva in C Gold. Altro grande step di crescita, nel segno della continuità e della programmazione in campo e fuori".

L. M.