Dragons, l’under 19 alle Final Six

Con un’ottima prestazione sul difficile e rovente campo di Pescia, l’Under 19 Dragons targato Movind conquista le Final Six nel suo campionato con una giornata d’anticipo. I ragazzi di coach Gabbiani hanno combattuto e giocato un’ottima pallacanestro per tutta la stagione. Bene i 2005, 2006, 2007 impiegati in rosa. Per il quarto anno consecutivo lo staff Dragons centra le finali regionali, un segno tangibile della qualità del lavoro svolto e di continuità. Ora testa alle finali, in programma il 5, 6 e 7 maggio all’Argentario. Passando ai senior, e in particolare al campionato di serie D maschile, la Montemurlo Basket

si issa a metà del tabellone raggiungendo i 26 punti dopo il successo per 86-67 contro Wolf Pistoia, mentre è un brutto ko per

il Cmb Valbisenzio quello rimediato contro Vela Viareggio (86-72).

Una sconfitta che fa rimanere i valbisentini nei bassifondi a quota 18 punti e in piena lotta per evitare la zona play out.

