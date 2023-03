Dragons, Flauto con l’Academy Italia

Grande soddisfazione in casa Dragons per la convocazione di Cosimo Flauto al raduno di Academy Italia che si svolgerà dal 24 al 26 marzo a La Spezia. Flauto, giocatore del gruppo Under 14 Elite targato Biauto, è stato inserito nella lista dei migliori prospetti 2009 ToscanaLiguria e parteciperà a tre giorni di raduno agli ordini del coach Edoardo Casalone. Una ulteriore prova della bontà del lavoro svolto nel settore giovanile della società pratese, che aveva già visto di recente il classe 2005 Ilemane Ndoye e il classe 2007 Gianmarco Pinelli ospiti per tre giorni di allenamenti in casa di Orange 1 Bassano, una realtà tra le più prestigiose in Italia e Europa a livello giovanile: è tra i primi tre club italiani nel ranking dei settori giovanili ed è considerata tra le più prestigiose Academy in tutta Europa. Peraltro Ndoye è coinvolto da Fip Toscana nel "Progetto Altezza" ed è stabilmente nei 10 effettivi nella C Gold della Sibe, con minuti e impiego crescente e prestazioni incoraggianti. Pinelli è invece inserito nel programma sportivo Under 17 Eccellenza e C Gold, oltre ad esser stato playmaker della selezione Toscana 2007 alla scorsa Ludec Cup.

L. M.