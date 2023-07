Dragons, dna pratese Cinque conferme super

Il Made in Prato funziona per i Dragons. Arrivano 5 fondamentali conferme per la Sibe Gruppo AF Prato, che riparte da alcune solite certezze. Nella rosa della prossima stagione ci saranno ancora una volta capitan Milo Staino, il suo vice Alberto Smecca, bomber Filippo Magni e anche i giovani talenti Christiam Manfredini e Tommaso Pacini. Tutti giocatori cresciuti nel vivaio pratese e che hanno i Dragons nel sangue, ma al tempo stesso colonne portanti dello spogliatoio e beniamini del pubblico di casa, che li ha sempre apprezzati per il loro carattere, per la voglia di lottare, per l’attaccamento alla maglia e lo spirito battagliero. Cinque alfieri pratesi dai quali ripartire per costruire le fondamenta di una rosa che avrà l’obiettivo di continuare a stupire nella prossima serie C unica (qualora un eventuale ripescaggio in serie B non dovesse concretizzarsi). Del resto il loro spirito, in questi ultimi 3 anni, è stato fondamentale per passare dalla lotta per evitare la retrocessione alla finalissima play off per provare a conquistare il salto di categoria, peraltro facendo vedere una bella pallacanestro alle Toscanini. Per quel che riguarda il settore giovanile, invece, da segnalare l’ingresso nello staff di Luca Pieretti (nella foto), ex giocatore e attualmente coach di rinomata esperienza, sarzanese di nascita ma poggese di adozione.

L.M.