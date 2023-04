Dragons, che numeri. Ora i playoff

Si chiude nel modo migliore una regular season di altissimo livello per la Sibe Gruppo AF Prato. I Dragons nell’ultima partita si impongono per 72-63 su Olimpia Legnaia e chiudono al quinto posto con 40 punti. Sfuma la promozione diretta in Serie B per soli 2 punti ma adesso i pratesi andranno a giocarsi i play off per il secondo anno consecutivo, stavolta con il fattore campo a favore. Ma torniamo al match con Legnaia. Un po’ di dati. Solo 8 palle perse dalla Sibe indice di un attacco equilibrato, 15 assist di squadra; ben 19 recuperi. I Dragons tornano a sorridere dopo un periodo negativo, grazie anche ad una spinra eccezionale del pubblico delle Toscanini. Primo quarto assolutamente equilibrato, con Leche prova a fare la voce grossa e Prato che risponde colpo su colpo. Nel secondo quarto si fa subito male Mascagni, ma I Dragons non si fermano e vanno sul +10 all’intervallo lungo. Al rientro in campo dagli spogliatoi la Sibe mette la freccia e blinda la difesa, difendendo il margine di vantaggio, ma senza dare la spallata decisiva al match. Nell’ultimo quarto Legnaia non molla e arriva sotto fino a -4, ma i Dragons tirano su il muro e conquistano i due punti. "Prepareremo molto bene i playoff, come lo scorso anno. Questa è stata una vittoria molto importante, che voglio dedicare a Filippo Mascagni, uscito per infortunio, e a Tommaso Pacini, che tornerà disponibile per la post season – commenta coach Marco Pinelli -. Una partita che ha dato minuti importanti al 2005 Ndoye che dà le rotazioni a Magni e Salvadori. Da segnalare anche la prima convocazione per un altro giovane promettente del vivaio pratese: Matteo Chiti, guardiaplay classe 2007. Bellissimo l’applauso finale a questa squadra che ha dato tutto: il pubblico ha capito le difficoltà e ci ha ricompensato per aver buttato il cuore oltre l’ostacolo e aver chiuso al quinto posto a due punti dalla promozione diretta". Ecco il tabellino della Sibe: Manfredini 4, Chiti ne, Danesi 1, Magni 12, Staino 22, Navicelli 3, Ndoye, Smecca 5, Salvadori 20, Forti ne, Mascagni 5, Meti ne. All.Pinelli.

L. M.