Dragons al match point Sfida decisiva a Siena

Due vittorie su due. La Sibe Gruppo AF prosegue al meglio nella serie play off con Mens Sana Siena aggiudicandosi anche gara 2 per 71-63. Domani alle 18 appuntamento con gara 3, sul parquet dei senesi, nello storico "Palasclavo", per il match che potrebbe chiudere la serie in favore dei ragazzi di coach Pinelli. Ma torniamo al match disputato alle Toscanini. I Dragons, ancora privi di Mascagni, partono forte nel primo quarto: bene la coppia Navicelli-Danesi, supportata in attacco e in difesa da Staino e, sotto canestro, da Magni e Salvadori. Decisivo anche l’apporto dalla panchina dei giovani Pacini e Manfredini e del poliedrico Smecca. Tutte le rotazioni funzionano a dovere, ma Mens Sana Siena risponde colpo su colpo e il primo periodo va in archivio con i pratesi sotto di una incollatura (15-16). Nel secondo quarto i Dragons conducono la gara, concedendo qualche strappo agli avversari, ma riuscendo ad arrivare all’intervallo lungo avanti 35-31. Al rientro in campo dagli spogliatoi Siena prova la zona, mentre coach Pinelli cambia quintetto e i Dragons spaccano la partita trovando regolarmente la via del canestro e incrementando il margine di vantaggio fino al 48-42 con cui si arriva all’ultima pausa. Nel quarto finale gli ospiti tentano il tutto per tutto per aggiudicarsi il match, ma la solidità difensiva dei Dragons, unita al 90% di realizzazione dalla lunetta, rende vano nel finale anche il fallo sistematico dei senesi. Prato gestisce senza troppi rischi e si aggiudica quindi anche gara 2, preparandosi per il primo match point. Ecco il tabellino: Manfredini 6, Sangermano ne, Danesi 11, Magni 12, Staino 12, Navicelli, Ndoye ne, Smecca 4, Salvadori 17, Pacini 9, Mascagni ne, Pinelli ne. All. Pinelli.