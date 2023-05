Doppio successo per il Moto club Prato

Piloti del Moto Club Prato in grande evidenza nella seconda prova del campionato toscano di enduro che si è svolta a Mulazzo, in provincia di Massa con l’ottima organizzazione del Moto Club Alta Lunigiana. I piloti pratesi hanno infatti conquistato due successi: nella classe superveteran con Simone Guidarelli su Yamaha 250 2T e nella classe ultraterritoriale con Alessio Dreoni anche lui su Yamaha 250 2T. Terzo posto invece per il bravissimo diciassettenne Leonardo Santini su Yamaha 125, alla sua seconda gara nell’enduro dei "grandi". Proseguendo con i risultati, si registrano anche i quarti posti di Simone Contella su Sherco 250 2T nella junior e di Mirko Del Mastro su Ktm 250 4T nella territoriale 4T. Bravissimo anche il debuttante Edoardo Romagnani su Ktm 300 2T che è stato quinto nella territoriale 2T, mentre Mirko Alessandrini su Ktm 350 è stato settimo, Moreno Vincenzi (Ktm 250 4T) undicesimo nella major 4 tempi ed Andrea Guzhda con la GasGas 250 4T diciassettesimo, mentre non ha concluso la prova Marco Banci.

M. M.