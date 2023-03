Doppio oro per Scali a Livorno Tra le migliori anche Buffini

Medaglie e piazzamenti in sequenza, in una manifestazione di livello regionale. Questo il bottino raggranellato dall’Azzurra a Livorno, nei giorni scorsi. Nella piscina del capoluogo labronico si è svolta infatti la prima sessione femminile del campionato regionale di nuoto in vasca corta. Il club ha arpionato la quinta posizione della classifica di società, con 270 punti grazie alle prestazioni delle nuotatrici. Ginevra Scali è salita sul gradino più alto del podio nei 100 e nei 200 farfalla. Ottimo anche il rendimento di Gaia Buffini, che le ha garantito ben sei medaglie: ha agguantato l’argento nei 200 dorso, nei 200 stile, nei 200 misti e nei 1500 stile e il bronzo nei 400 e negli 800 stile. Scali e Buffini si sono poi cimentate nella staffetta 4X100 misti insieme alle compagne di squadra Vittoria Bottazzi e Carlotta Santoni, chiudendo in quarta posizione. Da segnalare inoltre la sesta piazza di Caterina Martinelli nei 200 dorso e l’ottava di Vittoria Martelli e Sara Bartolini, rispettivamente nei 200 farfalla e nei 200 dorso.

g. f.