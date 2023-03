Domenica il Trail Val di Bisenzio Le iscrizioni scadono domani

Quattro differenti percorsi attraverso la Vallata e il Monteferrato, per mettersi alla prova sul piano agonistico oppure per una camminata nel verde. Questo il programma della decima edizione del "Trail Val di Bisenzio" oramai alle porte, organizzata come di consueto dalla Banda dei Malandrini. L’apputnamento prenderà il via nella mattinata di domenica prossima dal parco di Galceti. E prevede una serie di proposte diverse a seconda del livello e della resistenza del partecipante. La sfida più impegnativa è certamente il "TVB Wild": una vera e propria gara lungo un percorso di 54 km, raggiungendo anche la riserva naturale dell’Acquerino, Interessante, sulla carta, anche la "TVB Classic", la versione (relativamente) più breve che porterà i partecipanti a sfidarsi lungo un tracciato di 20 km nella zona del Monteferrato. Ci sono anche due tracciati non competitivi lunghi 8 e 15 km. Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato per domani ed è possibile iscriversi sul sito web www.bandadeimalandrini.it.