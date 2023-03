Domenica c’è il Fight Revolution L’incasso sarà devoluto a La Nara

Una manifestazione di arti marziali orientali che nelle prime due edizioni è stata capace di coniugare match agonistici di alto livello e solidarietà. Ed è pronta a tornare per la terza volta a Carmignano, sempre nel segno della beneficenza visto che l’incasso della kermesse verrà devoluto al centro anti-violenza "La Nara". E’ insomma già partito il conto alla rovescia per il "Fight Revolution 3", la competizione di kick boxing, K1 e thai boxe organizzata dal Tbl Comeana (con la collaborazione del Comune e della Misericordia di Carmignano). L’appuntamento è già stato fissato per le 11 di domenica e nel corso della giornata, nella palestra del Pontormo si sfideranno atleti ed atlete provenienti da tutta Italia. Il Fight Revolution è "nato" in piena pandemia: si disputò per la prima volta nel 2020 a pochi giorni dal lockdown. "Siamo felici di riproporre la rassegna per la terza volta e ringraziamo chi ci ha supportato", ha commentato Federico Mattei, presidente del Tbl Comeana.

g. f.