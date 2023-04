Dilettanti, ultima giornata Jolo in lotta con Staffoli

Ultima giornata della regular season nei campionati dilettanti. Squadre in campo domani dalle 16. Nel girone B di prima categoria scontro diretto per la seconda posizione per lo Jolo, che ospiterà lo Staffoli. Il CF 2001 proverà a chiudere in bellezza andando a far visita al Candeglia Pistoia, squadra già salva che non ha nulla da chiedere al campionato. Nel girone F di seconda categoria il Csl Prato Social Club festeggerà sul campo di casa la promozione già acquisita ospitando il Chiesina Uzzanese. Il Prato Nord farà visita alla Montagna Pistoiese per migliorare la posizione nei play out, mentre Galcianese e Mezzana, già salve, ospiteranno rispettivamente Montalbano Cecina e Cintolese Calcio. Lo stesso per Chiesanuova e La Querce, in trasferta sui campi di Giovani Calcio Vinci e Olimpia Quarrata. Nel girone G scontro diretto in zona play off fra Pietà 2004 e Laurenziana, con i pratesi a caccia del terzo posto. Il Poggio a Caiano con un colpo di reni spera di rientrare nella griglia nobile, ma dovrà vincere col Sesto Calcio. La Virtus Comeana, già salva, farà visita al Colonnata. Il Vernio tenterà di evitare complicazioni facendo punti in trasferta con la capolista Albacarraia, già promossa. Alla finestra lo Sporting Seano, che deve vincere contro il Real Peretola, e il Prato Sport, che deve fare altrettanto col Pian di San Bartolo.

L.M.