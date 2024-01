Dilettanti. Jolo, obiettivo secondo posto. Prato Nord verso gli spareggi

Quella che prenderà il via alle 14.30 di oggi sarà la sedicesima giornata di campionato, la prima del nuovo anno e del girone di ritorno. E le formazioni di Prato e provincia in Prima e Seconda Categoria saranno ancor più determinate a (ri)partire con il piede giusto. Iniziando dalla Prima Categoria, dove lo Jolo sogna di riprendersi il secondo posto del girone C: la banda Diodato dovrà imporsi in trasferta con il Cerbaia. CSL Prato Social Club e C.F. 2001 hanno se possibile ancor più bisogno di una vittoria, per allontanarsi dalle sabbie mobili: gli uomini di Rondelli riceveranno il Gambassi, quelli di Allori la Sancascianese.

Scendendo in Seconda Categoria, il Montemurlo Jolly dovrà espugnare il campo del Montalbano Cecina. Occhio al Prato

Nord che intravede la zona playoff: sfruttare il fattore-campo per regolare

il Borgo a Buggiano diventa

a questo punto una priorità.

I tre punti contro il Cintolese potrebbero bastare anche al Chiesanuova per avvicinarsi alle zone nobili. Galcianese

e La Querce necessitano invece dei punti-salvezza

e li cercheranno fra le mura amiche rispettivamente contro Montale Pol.90 Antares ed Atletico Casini Spedalino. Decisamente avvincente la lotta per il vertice, nel girone F: la Pietà 2004 è ad un solo punto dalla prima posizione e non può fallire il match-point esterno contro il Doccia.