Dilettanti, è arrivato il momento della verità

E’ tempo di play off e play out in prima e seconda categoria. Si comincia domani alle 16, con le sfide che per molte formazioni pratesi potrebbero valere una intera stagione. Nel girone B di prima categoria nessuna squadra pratese disputerà i play out. Al termine di una regualr season da assoluto protagonista, invece, lo Jolo andrà a giocarsi da quarto (solo per il pareggio ottenuto all’ultima giornata contro lo Staffoli) la sfida secca di semifinale sul campo del Forcoli Valdera. Per gli uomini di Giugni c’è l’obbligo di vincere per arrivare alla finalissima. In caso di pareggio al termine dei 90’ regolamentari si procederà con due tempi supplementari, ma se anche dopo l’extra time il risultato rimarrà in parità sarà il Forcoli Valdera a proseguire nella post season e ad affrontare, il 7 maggio nella finale play off, la vincente della sfida fra Academy Porcari e Staffoli.

Scendendo in seconda categoria, nel girone F Prato Nord impegnato nella sfida casalinga dei play out contro il Chiesina Uzzanese. Chi vince resta in seconda categoria, chi perde retrocede in terza, ma i pratesi potranno contare sulla miglior posizione ottenuta al termine della regular season per accontentarsi di un pareggio dopo eventuali supplementari. Nel girone G la Pietà 2004 (quarta al termine della stagione regolare) e Poggio a Caiano (quinto) andranno entrambe in trasferta a giocarsi la sfida secca di semifinale play off rispettivamente sui campi di Club Sportivo Firenze e Daytona Calcio, con l’obbligo di vincere per arrivare alla finale. Sarà invece, purtroppo, uno scontro fratricida ad eliminazione diretta quello che nei play out vedrà affrontarsi Prato Sport e Sporting Seano, con i padroni di casa favoriti dalla miglior posizione finale al termine della stagione. La perdente retrocederà direttamente in terza categoria.

Gli ultimi centottanta minuti saranno decisivi in terza categoria. E già la penultima giornata che prenderà il via oggi potrebbe regalare qualche sorpresa. Partendo dalla capolista Tavola, che non deve più sbagliare per essere certa di mantenere la vetta: gli uomini di Scotton devono assolutamente sfruttare il fattore-campo per battere Las Vegas. Anche perché in caso contrario il Montemurlo Jolly potrebbe mettere la freccia, anche se i montemurlesi se la vedranno al Nelli contro la Polisportiva Carraia terza forza del raggruppamento. In chiave-playoff, da seguire con attenzione il derby vaianese fra La Briglia Vaiano e Valbisenzio Academy, separate in graduatoria da due soli punti. Una sfida che seguirà con attenzione anche il Tobbiana, che sotto sotto sogna ancora il pass per gli spareggi-promozione: bisognerà intanto battere il Paperino San Giorgio in trasferta ed incrociare le dita. Il San Giusto ospiterà poi il BGV Soccer, mentre il programma del sabato sarà completato dal derby carmignanese fra Polisportiva Bacchereto e Polisportiva Naldi. A completare il turno, il posticipo domenica La Libertà Viaccia 1945-Carmignano.