Diavoli primi al fotofinish Sarti incredibile: 19 reti

Vittoria amara per il New Team Lyons nel campionato d’Eccellenza, girone 1, di calcio a 5 organizzato dall’Opes Toscana Calcetto sui campi di Iolo. Nel match dell’ultima giornata della fase preliminare a gironi arriva la vittoria nello scontro diretto con i Diavoli dei Balcani col punteggio di 5-3. Tre punti che consentono ai Lyons di agganciare in vetta i Diavoli, ma non di vincere il girone, perché il primato resta ad appannaggio dei rivali che hanno una migliore differenza reti. Finisce così in maniera entusiasmante il girone 1 d’Eccellenza, che adesso lascerà spazio al campionato provinciale dove si affronteranno le migliori quattro di entrambi i gironi della fase preliminare. Tornando al match, vengono trascinati dalla doppietta di Robi e dai gol di Dyrma, Allori e Bavuso Volpe. I Diavoli vanno a segno con Cepele e due volte con Mehdihoxha. Passando al girone 2 d’Eccellenza, ad arrivare primi indiscussi sono i Dinosauri, che chiudono la fase preliminare con un 24-1 a valanga sul Cno. Incredibile la prestazione di Sarti che fa 19 gol, quattro quelli di Signori e marcatura finale per Milani. Seconda piazza invece per la Divano Kiev che a lungo ha provato a contrastare la fuga dei Dinosauri, dovendosi poi accontentare della seconda posizione. Il Kiev chiude il girone con un pareggio per 2-2 al cospetto dei Masterfurios. Ai gol di De Luca e Geloso rispondono Andreana e Camuso. Infine il 9-7 della Stella Rossa by Night ai danni del Mambo 2014. Il successo è targato dal pokerissimo di Bruni e dal poker di Maccelli.