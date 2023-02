Diavoli dei Balcani in ripresa Gran goleada contro il Replay

Dopo il primo stop a sorpresa contro la Rubrica, che ha riaperto il campionato d’Eccellenza, girone A di calcio a 5 organizzato dall’Opes Toscana Calcetto, la capolista Diavoli dei Balcani torna al successo. I tre punti arrivano con una goleada per 13-3 al cospetto del Replay, sesta forza del gruppo. Scatenata l’accoppiata Adem e Klaidi Mehdihoxha: il primo autore di otto reti, il secondo di un poker. A chiudere i conti ci pensa Jeshili. Sul fronte opposto i gol della bandiera sono di Pucci e Chiarello (doppietta). In classifica i Diavoli mantengono tre punti di vantaggio sul New Team Lyons che passeggia 9-3 nel confronto col Bayer. Zine fa sette gol, Bavuso Volpe sigla una doppietta, vanificando le marcature ospiti di Scalise e Coppini, doppietta. Dopo l’impresa con la capolista, la Rubrica impatta 2-2 col Manchavevi. Un risultato firmato dalla doppietta di Attucci per la Rubrica e dalle reti di Ferragina e Giamunno per il Manchavevi. Infine il 3-1 della Casa del Popolo di Bacchereto ai danni del Roberta: per la Cdp decisive le prestazioni di Innocenti e Londi, per gli avversari quella di Spinelli.