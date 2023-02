Diamanti ai suoi tifosi "Futuro a fine anno"

Il prossimo 1° maggio taglierà il traguardo dei quarant’anni. E considerando che il suo contratto scadrà fra poco più di quattro mesi, questa volta potrebbe appendere gli scarpini al chiodo. A breve, Alessandro Diamanti deciderà insomma il suo futuro, anche se lui sembra già avere qualche idea al riguardo. Nel rispondere ai fan sul suo profilo Instagram, pur non sbottonandosi, si è lasciato andare ad un messaggio che appare sibillino. "Mi state chiedendo in tanti, anzi in tantissimi, di quello che sta succedendo in questa stagione e del mio futuro – ha scritto – ne parlerò a fine stagione". Il fantasista pratese dà insomma l’impressione di lasciarsi aperta ogni strada: rinnovare, affrontare una nuova avventura in un’altra società o ritirarsi. Di certo, c’è che per il momento Alino resta il capitano e leader tecnico del Western United: ha sin qui messo insieme 2 reti in 13 partite, fornendo un assist. Dopo il primo, storico titolo di campione d’Australia conquistato lo scorso anno, il club neroverde sta vivendo un’annata altalenante, come testimoniato dal dodicesimo posto nell’A-League 202223 ad oltre diciotto lunghezze di distanza dal Melbourne City capolista. Il giocatore classe 1983 ha sempre dato il proprio contributo, anche quando è subentrato a gara in corso come nell’ultima partita persa (3-0) contro il Wellington Phoenix. Avrà modo di riscattarsi insieme al gruppo già sabato prossimo, nella tana dei Newcastle Jets, anche se non deve più dimostrare nulla, perché resta a prescindere l’idolo della tifoseria per prestazioni e doti da trascinatore evidenziate già al suo arrivo nel 2019. Ma con tutta probabilità saranno le prossime settimane a dare a Diamanti gli input utili per scegliere se andare avanti o se chiudere qui una carriera ultraventennale, iniziata nel Prato nell’ormai lontano 2000.

Giovanni Fiorentino