Derby toscano per il Volley Prato Attenzione alla bestia nera Arno

Il Volley Prato torna a giocare un derby toscano in serie B maschile nazionale. Dopo gli esiti negativi degli ultimi due confronti con formazioni della nostra regione, oggi alle 17.30 il gruppo di coach Novelli ci riprova affrontando al palazzetto Bagagli (arbitri Papini e Bertonelli) l’Imballplast Arno 1967 Castelfranco. I padroni di casa sono la vera bestia nera della Kabel che in due anni non ci ha mai vinto e neppure ci è andata vicino. Arno che, dopo un inizio di torneo in sordina, ha ingranato la marcia salendo fino alla seconda piazza e con l’intento di provare a riprendere Civita. Formazione di casa che quindi non sarà in vena di regali e Kabel che dovrà superarsi se vorrà mantenere il buon ritmo di queste ultime settimane e provare, a sua volta, a rimanere in scia alla quarta e quinta piazza. Molto conosciuta nell’ambiente la rosa di Castelfranco che ha un roster di primo livello, con giocatori come Da Prato, Nicotra, Berberi e Taliani. La rosa del Volley Prato: Alpini M., Alpini L., Bruni, Coletti, Giona Corti, Civinini J., Civinini M., Bocu, Pini, Catalano, Matteini, Menchetti. All. Novelli.