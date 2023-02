Derby per la Tushe Arriva l’Euromed

C’è il derby in programma per la Gruppo AF Tushe di serie A2. Alle 17 le ragazze allenate da Claudia Guida (fra l’altro ex di turno) al PalaKeynes riceveranno la visita dell’Euromed Mugello Borgo San Lorenzo. In palio non c’è solo una vittoria di prestigio ma anche la seconda posizione in classifica, occupata attualmente dalle ospiti con due lunghezze di vantaggio sulle pratesi. La Gruppo AF Tushe in questa occasione è chiamata anche a riscattare l’inattesa sconfitta patita nel turno precedente sul campo del fanalino di coda Cus Udine. Le altre partite della terza di ritorno: Guerriere Malo-Oderzo, Mestrino-Cellini Padova, Arcobaleno-Cus Udine. La classifica del girone C della serie A2 femminile: Guerriere Malo 18 punti; Euromed Mugello 11; Oderzo 10; Gruppo AF Tushe Prato 9; Mestrino 7; Arcobaleno e Cellini Padova 6; Cus Udine 2. Dopo questo turno, il campionato si fermerà per un’altra lunga sosta e riprenderà il 26 marzo.

M.M.