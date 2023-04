Denti-Reali, maxi numeri Torneo con 56 squadre

Ben 56 squadre in rappresentanza di 15 club sportivi provenienti da tutta Italia, che vedranno sfidarsi in città oltre 700 giovani rugbisti. Sono i primi numeri dell’edizione 2023 del torneo Denti-Reali, presentato ieri in Comune alla presenza del presidente del comitato toscano Fir Riccardo Bonaccorsi e del vice-sindaco Simone Faggi. Il maxi-torneo giovanile dedicato a due figure storiche del rugby pratese, organizzato come di consueto dal Gispi e pronto a prendere il via nella giornata di domenica, compie di fatto trent’anni. E se il 2022 è coinciso con la ripartenza vera e propria dopo le edizioni annullate a causa della pandemia, l’appuntamento di quest’anno dovrà sancire in toto la riconquista della normalità. A partire dalle iniziative extra-sportive che accompagneranno le kermesse, come la tradizionale passeggiata per il centro storico dei giovanissimi atleti e delle rispettive famiglie che si terrà domani. Una vera e propria sfilata che culminerà con l’arrivo delle squadre in piazza delle Carceri (congiungendosi con gli organizzatori della Prato Half Marathon) e con l’esibizione di musici e sbandieratori di Montemurlo.

"Una manifestazione che mobilita il mondo del rugby a livello nazionale – ha commentato Faggi – e che rappresenta un’occasione in chiave turistica e promozionale anche per la nostra città, visto che arriveranno persone da tutta la Penisola". A dare il via al fine settimana nel segno della palla ovale sarà però l’incontro con lo scrittore ed appassionato di rugby Marco Pastonesi, fissato per le 18 odierne alla club house del Gispi.

Per quanto concerne la competizione, oltre al Gispi padrone di casa e al Sesto Rugby ci saranno compagini che provengono dalla Lombardia (Rugby Milano e Parco Sempione Rugby), Emilia Romagna (Modena Rugby e Highlanders Formigine), Veneto (Rugby Paese), Lazio (Primavera) e ovviamente dal resto della Toscana (Cecina, Mascalzoni del Canale, Livorno, Piombino, Valdarno, Firenze Rugby e Scandicci). Le gare inizieranno dalle 8.30 di dopodomani in due diversi impianti. Gli agonisti dell’U7, dell’U9 e dell’U11 si sfideranno nel vero e proprio "Torneo Luciano Denti" (giunto alla trentesima edizione) a Iolo, fra il Chersoni e il Fantaccini (con le premiazioni dei vincitori previste per le 16.30). Gli U8 e gli U10 prenderanno invece parte al sesto "Torneo Stefano Reali", che si svolgerà in contemporanea a Coiano. A fare da intermezzo musicale, dalle 12 alle 14, ci sarà infine l’esibizione dei giovani musicisti della School of Rock. "Un appuntamento che siamo riusciti a far ripartire dopo lo stop imposto dall’emergenza pandemica. E il nostro obiettivo rimane semplice e chiaro: regalare una festa a base di rugby a tutta Prato – ha chiosato Fabrizio Bertocchi, presidente del Gispi – abbiamo a mio avviso le forze e la passione per gestire un flusso di tremila partecipanti, tra giocatori, educatori, famiglie e semplici appassionati".

Giovanni Fiorentino